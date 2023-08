Ultime Notizie – Borsa | affonda Piazza Affari con extraprofitti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladi Milano è la peggiore tra le piazze europee e all’indomani del decreto ‘Asset’ varato dal governo che prevede, tra le altre misure, la tassa suglidelle banche, chiude la seduta odierna in forte ribasso. L’indice Ftse Mib archivia gli scambi lasciando sul terreno il 2,12% a 27.942 punti. Nel Vecchio Continente fanno meglio Francoforte (-1,12%), Parigi (-0,69%), Londra (-0,36%), e Madrid (-0,59%). Tra i titoli peggiori spiccano quelli del comparto bancario: Mps (-10,83%), Bper Banca (-10,59%), Finecobank (-9,91%) e Banco Bpm (-9,09%) mentre chiudono la seduta in positivo Recordati Ord (+2,49%), Tim (+2,17%), Hera (+1,93%) e A2a (+1,82%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione