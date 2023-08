Ultime Notizie – Atp Toronto | Arnaldi avanti Oggi Sonego A Montreal Bronzetti ko

(Di martedì 8 agosto 2023) In attesa di Lorenzo, cheaffronterà Andy Murray nella seconda giornata del Masters 1000 di, Matteodiventa il quarto azzurro al secondo turno del torneo. Nella notte italiana il 22enne sanremese, numero 66 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha debuttato nel main draw battendo 6-4, 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, il canadese Vasek Pospisil, 33enne di Vernon, numero 165 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Partita solida quella del ligure che ha avuto una bella mano dal servizio – 10 ace contro 5 doppi falli, il 57% di prime in campo con il 77% dei punti vinti – e tanta freddezza sulle palle break: ne ha salvate 6 su 7. A referto per lui 17 vincenti a fronte di 11 errori gratuiti (20 contro 17 il bilancio del canadese). Mercoledì al secondo turno il ligure ...

Dal mare di Grado riportati alla luce decine di ...Credo che questa sia una norma di buon senso che cancella lerestrizioni legate un'emergenza sanitaria che abbiamo finalmente superato ma ovviamente il ministero della Salute continuerà a ...Stando alledella Gazzetta dello Sport, Mattia potrebbe essere uno dei giocatori sul quale il Milan potrà fare affidamento per non trovarsi una rosa troppo corta in fase difensiva. La ...

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - I dati definitivi dell'istituto di statistica tedesco confermano quelli provvisori di fine luglio, il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione su base annua ...(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Confermo che nel pomeriggio di venerdì 11 una delegazione del governo, guidata dalla presidente del consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le ...