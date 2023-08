Ultime Notizie – Atp Toronto 2023 | Sonego sconfitto al primo turno da Murray

(Di martedì 8 agosto 2023) Termina alil torneo dell’azzurro Lorenzonell’Atp 1000 di. Il 28enne torinese, numero 39 del ranking, è stato eliminato dall’ex numero 1 del mondo e numero 40 Atp, Andy, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0. Lo scozzese affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Max Purcell. Riflettori puntati sul derby italiano tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleMa aggiunge: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleTelereggio Reggio Emilia Tg Reggio telegiornale

Armi a Russia, Gb sanziona aziende Turchia, Svizzera, Eau. LIVE Sky Tg24

The Ballad of Songbirds and Snakes, benvenuti all'Academy (clip). Coriolanus Snow con Peter Dinklage e Viola Davis nel prequel di Hunger Games ...Il Milan di Pioli affronta il Monza nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: finito in discorsi di calciomercato, Saelemaekers salta la gara ...