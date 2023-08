Ultime Notizie – Aek-Dinamo Zagabria | scontri Atene | tifoso ucciso a coltellate

(Di martedì 8 agosto 2023) Ungreco di 22 anni è morto ad, accoltellato durante glitra i tifosi dell’Aek e quelli della, arrivati in Grecia per il match valido per il terzo turno preliminare di Champions League. Secondo le news diffuse dai media greci, il giovane è stato accoltellato più volte nei disordini scoppiati all’esterno dello stadio. In base alle ricostruzioni della polizia, oltre 100 tifosi dellasi sono presentati nell’area dove si stavano radunando i sostenitori dell’Aek. Glisono iniziati un’ora dopo la fine dell’allenamento della, che ha provato il campo alla vigilia dell’incontro in programma oggi. In totale, 3 tifosi greci e 5 croati sono rimasti feriti. La polizia ha ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleapprofondimento Guerra Ucraina Russia, ledi oggi 8 agosto. LIVE FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra Ucraina, ecco il piano di Kiev nel caso ......inpositive questioni che di positivo hanno solo alcuni elementi. Ma soprattutto si commettono errori grossolani, sottacendo completamente le negatività. A cosa mi riferisco Alle...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie Adnkronos

E' l'ultima prima della pausa estiva ma si candida a entrare nei record, almeno di durata: è stata decisamente complessa, come molti prevedevano alla vigilia, la riunione del Consiglio dei ministri ...LOS ANGELES, Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE, the global well-known electric bike manufacturer, is thrilled to announce the launch of its X Series ...