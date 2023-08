Ultima Generazione incontra il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin | ecco cosa si sono detti e perché gli attivisti sono delusi

(Di martedì 8 agosto 2023) «Abbiamo visto un, e quindi un governo, che sta facendo passi troppo piccoli per la situazione di emergenza in cui siamo». Così Alessandro Berti, attivista di, sintetizza l’incontro con Gilberto. Tre rappresentanti del gruppo ambientalista oggi, 8 agosto,stati ricevuti dalper parlare del problema del cambiamento climatico e di possibili soluzioni. «Non siamo soddisfatti della velocità con cui il governo sta portando avanti misure di contrasto alla crisi climatica, cheinsufficienti», aggiunge l’attivista al termine dell’incontro.si è presentata al tavolo con un’idea ...

Questi sono solo alcuni dei punti che gli attivisti di, Rita, Anna e Alessandro hanno portato all'attenzione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto ...La nuovadell'atletica italiana continua a far parlare di sé, con i mondiali di Budapest in ... quest'discreta velocista senegalese della fine del secolo scorso. In famiglia l'......Gilberto Pichetto Fratin in una intervista rilasciata in esclusiva al Tg1 a conclusione dell'incontro avuto nel pomeriggio al Ministero dell'Ambiente con una delegazione di. Sulla ...

Ultima generazione incontra Pichetto Fratin portando in dote una legge Domani

Roma, 8 ago. (askanews) - "Non sono d'accordo con determinate forme di manifestazione, anche perché vanno ad imbrattare il patrimonio culturale del nostro Paese. Non lo considero un gesto corretto. Al ...All’incontro tra Ultima generazione e il ministro dell’Ambiente, gli attivisti hanno presentato una proposta di legge per tagliare i ...