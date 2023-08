ha ufficialmenteieri alla Commissione europea la proposta di modifica complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , che include anche il nuovo capitolo REPowerEU . La ...Secondo un rapportodalla piattaforma online Global ...06% mentre il Brasile ha registrato'8,46%', ha reso noto ... in+1% foreste dal 2015. Male Amazzonia Il 21 novembre si celebra ...- - > . Nel giorno in cuihaa Bruxelles il Pnrr "rimodulato" con'aggiunta del capitolo RePowerEU, sale il grido d'allarme dei sindaci per i tagli a progetti già in via di realizzazione e per i quali il ...

Ue: 'L'Italia ha presentato il nuovo Pnrr con il Repower' - Economia ... Agenzia ANSA