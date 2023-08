Ucraina-Russia | l’analisi | controffensiva Kiev è “deludente”

(Di martedì 8 agosto 2023) Le valutazioni sulla guerra di quattro fonti occidentali citate dalla Cnn: "E' il momento più difficile" Settimane dopo l’atteso inizio della, quattro fonti occidentali citate dalla Cnn parlano di valutazioni sempre più “deludenti” sulla possibilità che le forze diriescano a liberare significative porzioni di territorio occupato dai russi. L’avvicinarsi dell’autunno, con il peggioramento delle condizioni meteo e del terreno, riduce la finestra entro la quale le forze dipossono sperare in un progresso. “Devono ancora vedere se nelle prossime due settimane vi è la possibilità di raggiungere qualche progresso. Ma per loro il vero progresso è cambiare l’equilibrio del conflitto. Penso sia estremamente improbabile”, dice un alto diplomatico occidentale alla Cnn. “I nostri briefing sono ...

Leggi anche Guerra, missilisu Pokrovsk e bombe su Kharkiv, Medvedev: "schiaccerà nemici e pace alle nostre condizioni": "Formula Zelensky per la pace ...Laha colpito con i famigerati missili ipersonici Iskander la città di Pokrovsk, nell'orientale, distruggendo un popolare hotel e i palazzi circostanti con un bilancio, ancora parziale che ......militari alla. Le sanzioni sono dirette a persone e imprese che operano in Turchia, Dubai, Slovacchia e Svizzera e che, secondo il Foreign Office, "sostengono la guerra illegale in". ...

Ucraina, missili russi su Pokrovsk: ultime notizie oggi 8 agosto 2023 Adnkronos

(Adnkronos) – Settimane dopo l’atteso inizio della controffensiva ucraina, quattro fonti occidentali citate ... a liberare significative porzioni di territorio occupato dai russi. L’avvicinarsi ...L’ufficio del Commissario per i diritti umani di Kiev ha comunicato che sono 1107 i bambini dispersi dall’inizio del conflitto. Nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina dagli Usa, ma i tank Abram ...