Ucraina | missili russi su Pokrovsk | 8 morti

(Di martedì 8 agosto 2023) Kiev, 8 ago. (Adnkronos) - E' salito ad almeno ottoe 31 feriti il bilancio del duplice attaccostico russo contro, nell'orientale. Lo ha riferito in una nota il governatore regionale Pavlo Kyrylenko, precisando che tra le vittime si contano almeno cinque civili. Secondo le ricostruzioni dei media ucraini, un primo missile ha colpito un palazzo, mentre il secondo - arrivato circa 40 minuti dopo - ha preso di mira i soccorritori, due dei quali sono. Tra i feriti figurano anche una decina di poliziotti.si trova nel Donetsk, vicino alla linea del fronte, ed è sotto controllo ucraino.

