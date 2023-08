Ucraina | missili russi su Pokrovsk | 8 morti

E' salito ad almeno otto morti e 31 feriti il bilancio del duplice attacco missilistico russo contro Pokrovsk, nell'orientale. Lo ha riferito in una nota il governatore regionale Pavlo Kyrylenko, precisando che tra le vittime si contano almeno cinque civili. Secondo le ricostruzioni dei media ucraini, un ...Ma l'indiscrezione basta a far ribadire a Kiev che per il governo di Zelensky non esiste alcun compromesso fatto di tregue immediate e negoziati che diano alla Russia il tempo di restare in. "...Continua anche la conta delle vittime causate da duerussi che hanno centrato un edificio a Pokrovsk , nel Donbass,orientale. Sale infatti a 8 il bilancio delle vittim e. Sono 57 i ...

Pesatto attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pokrovsk. L'allarme antiaereo è scattato in sei regioni dell'Ucraina ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 8 agosto: 8 morti e 27 feriti nei bombardamenti russi su Pokrovsk, nel Donetsk ...