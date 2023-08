Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – “Come nell’agosto 2008, i nostrisaranno schiacciati e laraggiungerà lasue”. La guerra trapuò finire solo secondo leche detterà Mosca: lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry, ricordando l’inizio dell’invasione russa della Georgia 15 anni fa, quando “leforze armate punirono rapidamente e severamente gli sfacciati nazionalisti in cinque giorni, proteggendo dal nemico la nostra gente che viveva in Abkhazia e nell’Ossezia meridionale”. “Gli Stati Uniti ed i loro vassalli allora chiaramente non avevano abbastanza esperienza”, ha proseguito ...