Ucraina | attacco russo a Pokrovsk | morti e decine di feriti - Allarme antiaereo in sei regioni

(Di martedì 8 agosto 2023) 08 ago 01:04nella notte in seiucraine L'è scattato nella notte in seidell'. Le sirene sono risuonate negli oblast di Zaporizhzhia, Donetsk,...

... almeno 7 morti e 57 feriti È salito ad almeno 7 morti e 57 feriti il bilancio dell'missilistico russo contro un edificio residenziale a Pokrovsk, nella regionedi Donetsk. Lo rende ...Sale ad almeno 7 morti e 57 feriti il bilancio dell'missilistico russo di ieri contro un edificio residenziale nel Donetsk. Nella notte allarme antiaereo in sei oblast dell'. Segnalata un'esplosione a Kiev. L'intelligenceavrebbe ...Una nuova strage di civili, in. Almeno 8 morti nell'missilistico russo su un palazzo della città orientale di Pokrovsk . Mentre risuonava l'allarme antiaereo in 6 regioni del Paese. Sul piano della diplomazia, si fa ...

Ucraina: attacco a Pokrovsk, bilancio è 7 morti e 57 feriti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

E' salito ad almeno sette morti e 57 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri contro un edificio residenziale a Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk. (ANSA) ...Stava per passare informazioni alle spie russe sul luogo preciso, data e ora compresi, dove si sarebbe presentato il presidente ucraino Zelensky: una soffiata, probabilmente pagata molto bene, ...