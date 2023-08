Uccisa da un’ameba mangia-cervello | “Le è entrata nel naso mentre nuotava in un lago”

Tragedia in Georgia : una studentessa di 17 anni, Megan Ebenroth , è morta dopo aver fatto il bagno nel lago. La causa del decesso sarebbe statamangia - cervelli . Quella che ha colpito la giovane è una rara infezione cerebrale causata dalla cosiddetta 'naegleria fowleri', anche nota comemangia - cervello. Stando a quanto ...I sintomi a cui fare attenzione Come abbiamo detto, stiamo parlando di' infezione davvero molto rara. L'mangia - cervello risiede nei laghi o nei corsi di acqua dolce, non potrebbe vivere ...Dramma assurdo per una ragazzina di 17 anni, Megan,damangia - cervello contratta nel lago vicino casa dove nuotava, in Georgia, negli Stati Uniti. La tragedia risale al mese scorso, ma solo ora si conosce l'identità della vittima e ...

