Tumori | tsunami di luce laser per trattamenti non invasivi

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - Grazie alle onde luminose estreme sarà possibile concentrare energia in modo preciso e non-invasivo in tessuti tumorali profondi. Questa la scoperta di un gruppo di ricercatori di Sapienza Università di Roma, Istituto dei sistemi complessi del Cnr, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, che è riuscito nella trasmissione didi intensità estrema attraversomillimetrici. Il risultato, pubblicato su 'Nature Communications', apre importanti prospettive per nuove tecniche di fototerapia per il trattamento del cancro. La– si legge in una nota - ha potenzialità enormi per lo studio e il trattamento dei. Fasciin grado di penetrare in ...

Uno tsunami di luce contro i tumori, per colpirli in profondità - Medicina - Ansa.it Agenzia ANSA

La luce laser ha potenzialità enormi per lo studio e il trattamento dei tumori. Fasci laser in grado di penetrare ... interno di strutture cellulari tumorali possono formarsi degli “tsunami ottici”, ...Colpire in maniera precisa e non invasiva i tessuti tumorali più profondi attraverso raggi di luce ad alta intensità. (ANSA) ...