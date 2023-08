Tumori | ecco come le radiazioni danneggiano Dna | studio università Trento

(Di martedì 8 agosto 2023) Noi non le vediamo, ma più spesso di quanto immaginiamo siamo esposti aionizzanti: quando prendiamo il sole oppure quando ci sottoponiamo a esami diagnostici con i raggi X. O ancora se ci troviamo a bordo di un aeroplano di linea intercontinentale, che raggiunge i 10mila metri di quota. Questo tipo diè potenzialmente pericoloso per il Dna perché lo può danneggiare, romperne la struttura o modificarla, fino a provocare un tumore. Ora, ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’dihanno svelato, attraverso simulazioni, il nesso fra l’impatto della radiazione sul Dna e il tempo in cui la molecola danneggiata si spezza in modo irreversibile aprendo, allo stesso tempo, nuove prospettive nella cura del cancro. Il gruppo disi formato da Manuel Micheloni, ...

