Tumore al quarto stadio | non si regge in piedi | Messina Denaro | stop al 41-bis?

(Di martedì 8 agosto 2023) Le condizioni di Matteosono “disperate”. È quanto sostiene Alessandro Cerella, il legale del boss mafioso che lo scorso 16 gennaio è stato arrestato a Palermo e poi rinchiuso al 41a L'Aquila. “Si è aggravato - è la testimonianza dell'avvocato - non mangia, beve soltanto, necessita di un immediato ricovero ospedaliero. Con unal, con la difficoltà anche arsi innon può stare dentro una cella al 41”. “Deve essere assistito da un infermiere dentro una struttura ospedaliera il prima possibile”, ha aggiunto il legale di. Quell'ultimo era stato trasferito in ospedale domenica scorsa per una tac, mentre lo scorso giugno aveva ...

Matteo Messina Denaro sempre più grave: "Tumore al quarto stadio, non mangia e non cammina"

