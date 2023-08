Trump sostiene che l’ordine di protezione violerebbe la sua libertà di parola

...il merito di aver mantenutocalmo e concentrato durante la settimana infernale in cui è stato incriminato per la terza volta", spiegano le fonti al New York Post, precisando che lei "...Come nei precedenti casi di accusasi è dichiarato innocente ela tesi che di fatto sia una persecuzione politica che, come ha lui stesso dichiarato fuori dal tribunale, non avrebbe ...Donaldchiede che la giudice federale Tanya Chutkan venga rimossa dal processo a suo carico per l'assalto a Capitol Hill.che non sarebbe in grado di garantire un processo equo. Nominata da Barack Obama nel 2014, la giudice è stata assegnata attraverso un procedimento di estrazione - come prevede il ...

Capitol Hill, Trump chiede la rimozione della giudice Euronews Italiano

Il team legale di Trump sostiene che l’ordine di protezione richiesto dai pubblici ministeri violerebbe la sua libertà di parola.È Melania l'arma segreta di Donald Trump. Mentre su alcuni media continuano a rincorrersi le voci di un fantomatico divorzio in vista, con l'ex first lady che vorrebbe fuggire dalla «prigione dorata» ...