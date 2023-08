Truffa alla pompa di benzina | attenzione ai contatori

Leggi su quifinanza

(Di martedì 8 agosto 2023) L’estate 2023 sarà di certo ricordata come la stagione più calda degli ultimi anni, ma anche tra le più care. Sì, perché la grande crisi che ha colpito l’Italia, conseguente allo scoppio della guerra in Ucraina e non solo, si sta facendo sentire con insistenza nelle tasche degli italiani che nel trimestre dedicato alle vacanze e al relax per le ferie devono fare i conti con rincari non di poco conto. Uno di questi è quello legato al prezzo dei carburanti che, dopo un momento di calo e stabilità, è tornato a crescere a dismisura. Soprattutto, e va sottolineato anche maggiormente, nel periodo di punta del traffico autostradale, proprio quando gli italiani si sono messi in macchina in weekend da bollino nero. Ma le vacanze potrebbero essere iniziate male per centinaia, se non addirittura migliaia, di italiani che potrebbero essere rimasti vittima della...