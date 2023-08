Tromba d' aria in Abruzzo | le immagini impressionanti

(Di martedì 8 agosto 2023) Unad'ha preso forma tra Pescara e Francavilla al Mare nella giornata di ieri. Il fenomeno può verificarsi in seguito all'incontro tra masse difredda e ...

Unad'ha preso forma tra Pescara e Francavilla al Mare nella giornata di ieri. Il fenomeno può verificarsi in seguito all'incontro tra masse difredda e ...A rendere ancora più critica la situazione il 22 luglio scorso una violentad', con forti raffiche di vento da 120 chilometri all'ora, si è abbattuta proprio sulla città di Ravenna e la ...AGI - La combinazione dellad'e di una serie di forti temporali sta mettendo in difficoltà la costa orientale americana molto più del previsto. La 'tempesta perfetta' - secondo Cnn - ha già ucciso due persone e '...

Il video della tromba d'aria che si è abbattuta su Francavilla al Mare Corriere TV

Un 28enne è morto colpito da un fulmine, a Florence, in Alabama, e un quindicenne è stato travolto da un albero ...Una spettacolare – e per fortuna innocua – tromba d’aria si è formata a poche centinaia di metri dalla costa di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Il fenomeno, molto comune quando l’aria più ...