Trofeo Berlusconi | Pier Silvio commosso | “L’affetto per papà ci emoziona” Presente Marta Fascina

(Di martedì 8 agosto 2023) “Per noi una serata davveronte, mioera un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamoti, madella gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell’umanità e dell’amore che ha dato allo sport all’Italia e agli italiani”. Lo ha detto, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Monza-Milan, match valido per il primo, gara amichevole in memoria dell’imprenditore scomparso. “Per me è stata una guida per 44 anni, è la storia ...

Il primodopo la scomparsa di Silvioè la sfida tra i due grandi amori calcistici dell'ex proprietario. L'atmosfera del pre partita e le parole (a Sport Mediaset) di Pier SilvioCommenta per primo In Monza - Milan , amichevole valida per il'Silvio' con calcio d'inizio alle 21:00, sarà Theo Hernandez ad indossare la fascia di capitano, considerando l'assenza dell'infortunato Calabria. Il vice - capitano è Rade Krunic .Commenta per primo Sono sette i giocatori del Milan assenti alSilviocontro il Monza, compreso Charles De Ketelaere, ad un passo dalla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto all'Atalanta. Sempre per questioni di mercato, out anche ...

È la sua prima uscita pubblica dopo i funerali di Silvio Berlusconi. Marta Fascina si è presentata allo stadio del Monza per il trofeo Berlusconi, il mini torneo tra Monza e Milan in onore dell'ex ...