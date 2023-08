Trofeo Berlusconi oggi | Milan-Monza | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di martedì 8 agosto 2023)si preparano per una partita che sarà sì una amichevole ma che racchiuderà in sé enormi significati. Questa sera, infatti, sarà in scena il primoSilvio, che metterà di fronte i due club che hanno avuto come presidente proprio Silvio. Il match si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Brianteo di. Da una parte, quindi, i ragazzi di mister Palladino che, con pochi ritocchi rispetto alla passata stagione, cercheranno di sorprendere nuovamente, avendo aggiunto in rosa l’esperienza di due ex interisti come Gagliardini e D’Ambrosio. Dall’altra parte, invece, la formazione allenata da mister Stefano Pioli, che cercherà di costruire nel più breve tempo possibile una amalgama di spessore in una rosa ...

Adriano Galliani ha parlato alla vigilia del: "Non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente" Adriano Galliani ha parlato del, che domani sera vedrà protagonisti Milan e Monza, le due ...Milan e Monza si sfidano all'U - Power Stadium per la prima edizione del'Silvio', in memoria dell'ex presidente di entrambe le società. Prove di campionato per i due allenatori: Pioli sostituisce l'infortunato Calabria con Kalulu e conferma i titolari ...Il sogno Duvan Zapata, il primoSilvio, gli innesti di Roberto Gagliardini e Danilo D'Ambrosio andando a fare la pesca in casa dei rivali storici, quell'Inter che ha regalato le gioie più grandi e le sofferenze ...

