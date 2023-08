TROFEO BERLUSCONI | L’ESIBIZIONE DEL VOLO | IL DERBY MONZA-MILAN E LA PREMIAZIONE FINALE

(Di martedì 8 agosto 2023) Martedì 8 agosto 2023, su Canale 5 dalle ore 20.40, andrà in onda in diretta e in esclusiva la prima edizione delSilvio. Al centro della serata, iltra le due squadre della storia calcistica di Silvio: ile il. Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante:del, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul terreno di gioco. Al termina della gara è prevista lasul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata al presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club. Il, acquisito da ...

Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', sugli spalti dello stadio 'U - Power' di Monza sarà presente anche ...Oggi dalle 20.40 in diretta in esclusiva su Canale 5 Si giocherà oggi, martedì 8 agosto, nell'ambito delle amichevoli estive, il derby Monza - Milan per la prima edizione delSilvio. Le probabili formazioni: MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Maric. All.: Palladino.

Marta Fascina è annunciata tra i presenti allo stadio U-Power per il Trofeo Silvio Berlusconi: si tratterebbe della prima uscita pubblica dopo il lutto.Alle 21 verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 la partita tra Milan e Monza, in palio il primo trofeo Silvio Berlusconi.