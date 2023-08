Trofeo Berlusconi | le formazioni ufficiali di Monza Milan

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023) Questa sera in campo la sfida del, dedicato a Silvio scomparso il 12 giugno, tra, ecco leQuesta sera in campo la sfida del, dedicato a Silvio scomparso il 12 giugno, tra, ecco le(3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Bettella, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Augusto; Colpani, Mota; Maric. All. Palladino(4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli