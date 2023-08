Trofeo Berlusconi | il ritorno in pubblico di Marta Fascina | l' ingresso allo stadio di Monza

È la sua prima uscita pubblica dopo i funerali di Silvio. Marta Fascina si è presentata allo stadio del Monza per il, il mini torneo tra Monza e Milan in onore dell'ex presidente del Consiglio. Allo U - Power, infatti, giocheranno le due squadre di cuiè stato presidente. Un'uscita ...LE DICHIARAZIONI - Conferme sulla strategia nerazzurra sono arrivate anche dal ds nerazzurro Piero Ausilio, presente all'U - Power di Monza per la prima edizione delSilvio: '...Il primodopo la scomparsa di Silvioè la sfida tra i due grandi amori calcistici dell'ex proprietario. L'atmosfera del pre partita e le parole (a Sport Mediaset) di Pier Silvio

Trofeo Silvio Berlusconi: segui Monza-Milan in diretta - Sportmediaset Sport Mediaset

Primo Trofeo Silvio Berlusconi all'U-Power Stadium fra Monza e il Milan di Pioli reduce dalla tournée americana. Con l'esordio in campionato che si avvicina è un altro test per le due squadre lombarde ...Sistemata la faccenda riguardante il portiere con l'arrivo di Sommer, in casa Inter è partito all'assalto al centravanti. Tanti i nomi sul tavolo con il focus su questi profili: Balogun, Beto, Morata, ...