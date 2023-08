Trofeo Berlusconi | così in campo Monza e Milan | tre nuovi acquisti per Pioli

Le probabili formazioni di Monza e Milan nel primoSilvio: si gioca alle 21 allo U - Power ...Si giocherà oggi, martedì 8 agosto, nell'ambito delle amichevoli estive, il derby Monza - Milan per la prima edizione delSilvio. La partita, che e si disputa allo UPower Stadium di Monza, sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Canale 5 dalle 20.40. In streaming sarà possibile vederla su Mediaset ...Saranno Monza e Milan a dare vira al primo: le due squadre di cui l'ex cavaliere è stato proprietario si affronteranno allo Stadio Brianteo nell'amichevole estiva che segnerà la prima edizione intitolata alla memoria di ...

Trofeo Berlusconi, Monza-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv Calciomercato.com

Questa sera alle ore 21, all’U-Power Stadium, Milan e Monza si sfideranno per il Trofeo Berlusconi, una partita dedicata all’ex Presidente delle due squadre scomparso di recente, Silvio Berlusconi.Il Milan è sempre molto attivo sul mercato. Ora per i rossoneri c'è un ritorno di fiamma clamoroso. E si valuta l'acquisto del giocatore.