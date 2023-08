Triathlon | la World Cup 2023 farà tappa a Roma sabato 7 ottobre Svelato il percorso | gare all’EUR

(Di martedì 8 agosto 2023)ospiterà unadellaCupdi: la gara, che si snoderà lungo le strade della Città Eterna, sarà valida per il ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. La prova si disputerà su distanza sprint e si terrà nel quartiereno dell’EUR. Dovranno essere percorsi 750 metri (1 giro) a nuoto nel laghetto dell’EUR, seguiti da 20 km (4 giri da 5 km) in bici, passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, ed infine da 5 km (2 giri da 2.5 km) di corsa, nel parco centrale dell’EUR. L’evento prevedela gara femminile a partire dalle ore 09.00 e la prova maschile in programma dalle ore ...

Almeno 57 persone si sono ammalate di diarrea e vomito dopo un evento di Championship Series a Sunderland, come hanno confermato i responsabili della sanità locale.

Sono delle superdonne e dei superuomini: corrono, pedalano e nuotano. In occasione della tappa inglese (Sunderland) delle World Triathlon Championship Series diversi di questi super atleti sono ...Le cattive condizioni della Senna hanno portato alla cancellazione della Coppa del Mondo di nuoto in acqua libere di Parigi valida come Test Event olimpico.