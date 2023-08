Tredicenne scomparsa | il papà | ' ' Ho paura | aiutatemi a ritrovare Benedetta' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Sono spaventato, con tutte le cose che si sentono, hoper mia figlia, saperla da sola, chissà dove. Vivo nell'ansia e l'annuncio del finto ritrovamento certo non ha aiutato. A chi ha pubblicato quel post io vorrei chiedere oggi il perché, che interesse può aver avuto a fingere una svolta che non c'é". A parlare all'Adnkronos è Roberto Cristofani,di, la 13ennevenerdì scorso dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia. "Nella struttura era stata portata due sabati fa - spiega - si sarebbe dovuto trattare di una permanenza temporanea, il tempo per me di sbrigare alcune cose personali e poi sarei tornato ad essere il suo affidatario. Dai locali via della Pisana, dove sono anche stato, hanno poi trasferito mia figlia e gli altri ospiti a Tarquinia per farli ...