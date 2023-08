Travis Scott | Russo Colosseo | Daremo parere negativo per concerti rock al Circo Massimo

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - Ilè un monumento e, in quanto tale, va rispettato. Per questo non verrà più datofavorevole all'uso dell'area per i. La direttrice del Parco Archeologico del, Alfonsina, interviene all'indomani dello spettacolo del rapperche ha richiamato oltre 60mila persone che hanno ballato e saltato per tutta la sera tanto che molti si sono lamentati dell'effetto-terremoto prodotto dallo show. "Visto quello che è successo, anche in relazione alla pubblica incolumità e alla conservazione e tutela del patrimonio archeologico, - spiega laall'AdnKronos - noia ...

Circa 60 persone , presenti ieri sera al Circo Massimo a Roma, per assistere al concerto di, hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati , e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Hanno sentito la gola e gli occhi ...Con queste parole gli organizzatori del concerto di ieri al Circo Massimo di Roma di, dove 60 spettatori sono rimasti intossicati e hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola, ...... direttrice del Parco Archeologico del Colosseo - sotto la cui tutela ricade il Circo Massimo che è però di "proprietà" del Comune " commenta così le notizie sul concerto di ieri di, ...

