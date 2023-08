Travis Scott | Onorato | “Concerto al Circo Massimo? Polemica strumentale e snob”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 agosto 2023) Lassessore risponde alla direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo la quale ha dichiarato che, in futuro, 'daremo parere negativo per concerti rock al" L’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma Capitale Alessandroreplica, intervistato dall’AdnKronos, alle critiche che ha sollevato ildiseguito ieri, al, da “quasi 60mila ragazzi di 20 anni” sottolineando che “questa è unadel tuttoma che non esiste”. In particolare, l’assessore risponde alla direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo la quale ha dichiarato che, in futuro, ‘daremo parere negativo per concerti rock al...