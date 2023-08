Travis Scott fa suo il Circo Massimo e sul palco arriva anche Kanye West

Fotogallery - Sandra Bullock dice addio al suo compagno Bryan Randall Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -al Circo Massimo, sul palco anche Kanye West Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Sandra Bullock dice addio al suo compagno Bryan Randall Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -...Fotogallery -al Circo Massimo, sul palco anche Kanye West Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Sandra Bullock dice addio al suo compagno Bryan Randall Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -...ROMA - Grande entusiasmo ieri sera a Roma per il concerto dial Circo Massimo . Il rapper statunitense ha letteralmente incantato - e fatto ballare - gli oltre 60mila spettatori presenti. All'evento, annunciato solo cinque giorni fa, hanno ...

Travis Scott al Circo Massimo: guarda il concerto RaiNews

Momenti di agitazione al concerto Utopia di Travis Scott al Circo Massimo della serata di lunedì scorso 7 agosto, qualcuno tra la folla di oltre 60mila persone ha spruzzato lo spray al peperoncino. Un ...Travis Scott sta per approdare nella Città Eterna per portare live, per la prima volta, il suo nuovo album Utopia che ha soddisfatto l’hype e anzi, pare aver convinto oltre le aspettative. Non… Leggi ...