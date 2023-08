Travis Scott al Circo Massimo | quando la musica è un solo un contorno

Leggi su panorama

(Di martedì 8 agosto 2023) Secondo la definizione dell'enciclopedia Treccani l'utopia è la "formulazione di un assetto politico, sociale, religioso che non trova riscontro nella realtà ma che viene proposto come ideale e come modello". Un concetto ambizioso, che ha ispirato il quarto album di, Utopia, che in dieci giorni ha già superato il mezzo miliardo di stream in tutto il mondo. L'album, magniloquente e sperimentale, ha una ventina di featuring (tra cui nomi di prima grandezza come The Weeknd, Beyoncé, Drake, Bad Bunny, Future e SZA) e una trentina di produttori, anche se in oltre la metà dei brani è presente lo stessonei panni del co-produttore. Il risultato è un album fortemente frammentario, di difficile ascolto complessivo (73 minuti sono decisamente troppi per un album del genere), in cui gli spunti interessanti, da un punto di vista ...