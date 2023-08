Travis Scott al Circo Massimo | incidenti e chiamate al 115 | C' è il terremoto

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) È bufera per il concerto aldi Roma, lunedì 7 agosto, di, rapper americano di culto, al secolo Jacques Bermon Webster II. Circa una sessantina di persone hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Non si esclude che a causare l'irritazione potrebbe essere stato uno spray al peperoncino spruzzato da uno spettatore durante il concerto. Inoltre un ragazzo di 14 anni è precipitato da un'altezza di 4 metri dopo aver scavalcato insieme ad altri amici le recinzioni del parco archeologico dove si trova la terrazza Palatino, per eludere i controlli alle biglietterie e poter assistere allo spettacolo senza biglietto. È stato recuperato dai Vigili del Fuoco e poi affidato all'autoambulanza del 118 ...