Tragedia sfiorata al concerto di Travis Scott | spray al peperoncino tra i fan

al bagno dell'Anmi, l'associazione dei Marinai d'ItaliaTempo di Lettura: 1 minutolaa Serre. Un tecnico ebolitano si è fratturato quattro costole cadendo durante la fase di smontaggio del palco. Il 44enne è stato fortunato a non riportare danni agli organi ...nella serata di oggi, 7 agosto, poco dopo le 20 lungo la Noalese a Quinto di Treviso, all'altezza di via Tintoretto. Una corriera della Mom che procedeva da Treviso in direzione di ...

Tragedia sfiorata a Piazza Colonna, cade una tegola, colpito un ragazzino RaiNews

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Tragedia sfiorata questa mattina nel mare di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove un anziano ha rischiato di annegare ed è stato salvato dai bagnini. Travolto all’improvviso da un’onda altissima ...