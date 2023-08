Tragedia nel mare di Pozzuoli | 76enne muore annegata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera, in via Miliscola, i carabinieri della stazione disono intervenuti per l’annegamento indi una. Era in un lido del posto e ha verosimilmente avuto un malore mentre era in acqua. A dare l’allarme alcuni bagnanti. Sul posto intervenuto equipaggio del 118 che ha constatato il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami autoptici. Indagini dei Carabinieri della compagnia di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.