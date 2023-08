Tragedia in spiaggia a Pozzuoli | donna accusa malore e muore

Dramma terribile per una famiglia di Battipaglia. Francesco Giordano, di soli 49 anni, che ha perso la vita per salvare quella dei suoi due figli. laè accaduta ieri, sullalibera a lido Lago, a Battipaglia. Il mare era agitato e quando il padre ha sentito cominciare ad urlare spaventati i due ragazzini, non ha esitato un attimo ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...presso due strutture commerciali autorizzate all'attività di noleggio attrezzature dache ...Lain mare. Nel pomeriggio di lunedì 7 agosto un uomo è morto annegato di fronte alladi Capocotta, vicino a Ostia, sul litorale romano. La vittima aveva 35 anni e stava facendo il ...

Muore all'Isola d'Elba: malore, tragedia in spiaggia IL TELEGRAFO Livorno

Tragedia al lido Napoli a Pozzuoli, una donna è morta in spiaggia dopo esser stata colta da un malore improvviso nel pomeriggio di oggi, 8 agosto. Inutile il rapido intervento dei soccorritori, per la ...POZZUOLI – Tragedia in spiaggia a Pozzuoli. A Lucrino una donna di circa 70 anni ha avuto un malore ed è morta, probabilmente, in seguito a un arresto cardio-circolatorio. Il dramma si è consumato poc ...