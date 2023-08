Tragedia di Marcinelle | il ricordo di Mattarella FdI | onoriamo gli italiani caduti all’estero

(Di martedì 8 agosto 2023) «Rivolgo un caloroso saluto a Sua Maestà la Regina Paola, ai membri della Famiglia reale e alle autorità belghe e italiane convenute in un luogo così altamente simbolico per i nostri Paesi». Inizia così il messaggio inviato dal capo dello Stato, Sergio, in occasione del 67° anniversario delladie della 22° Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.ringrazia Sua Maestà e la regina Paola “Nel ringraziare Sua Maestà la Regina Paola per aver onorato con la sua presenza questo momento di memoria – scrive– rinnovo le più sentite espressioni di cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime delladie di ogni altro tragico evento nel corso del ...

È quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in occasione del 67esimo anniversario delladi. Presenti al Bois du Cazier per la cerimonia in ricordo ...È quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in occasione del 67esimo anniversario delladi. Presenti al Bois du Cazier per la cerimonia in ricordo ...Per Meloniha "segnato" la storia italiana ed europea In un messaggio, la premier Giorgia Meloni ha ricordato che ladi"ha segnato per sempre la storia nazionale ed ...

67 anni fa la strage di Marcinelle, tragedia del lavoro e dell'emigrazione RaiNews

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Da parte del governo italiano, un forte segnale di attenzione e di rispetto per le tante vittime italiane che persero la vita nella tragedia di Marcinelle nel 1956. Così i ...MeteoWeb L’8 agosto del 1956, 136 minatori italiani trovarono la morte nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, insieme a 95 belgi, 8… Leggi ...