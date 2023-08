Tragedia di Lampedusa | parla il pilota dell' Aeronautica | situazione complicata

Li abbiamo portati, una volta recuperati, all'aeroporto didove, nel mentre, era stato adibito un hot spot provvisorio, per il primo soccorso". A parlare è uno dei piloti dell'elicottero HH ...Il padre, la madre e la figlia di tre anni sono morti in mare adurante una traversata, ... 'Questo caso ha in sé tutta laumana dei migranti - ha dichiarato il commissario del ...... ma la loro speranza si è infranta, lo scorso fine luglio, al largo di. Il padre, la ... "Questo caso ha in sè tutta laumana dei migranti " afferma il Commissario del Policlinico, ...

Tragedia di Lampedusa, parla il pilota dell'Aeronautica: situazione ... Il Sole 24 ORE

Lampedusa, 8 ago. (askanews) - "Siamo decollati dall'aeroporto di Trapani, diretti a Lampedusa e, una volta arrivati sul punto, ci siamo subito accorti che la situazione era abbastanza complicata; c'e ...Immigrazione (Internazionale) Tre naufragi tra sabato e lunedì: strage senza fine. Altre cinque vittime al largo del Sahara Occidentale. Di Giansandro Merli ...