Traffico Roma del 08-08-2023 ore 17 | 30

(Di martedì 8 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare solointenso lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino è la Tuscolana nessun disagio rilievo anche in quest’ultima ora sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est e a Settecamini Per la precisione su via Tiburtina lo ricordiamo ancora non si escludono ulteriori rallentamenti per i lavori in corso tra via Colli sul Velino e viale del Tecnopolo con chiusura in atto verso Tivoli dalle 6:30 del mattino alle 18:30 anche nella giornata di domani e dopo il concerto di Travis Scott della serata di ieri continua la chiusura che riguarda via dei Cerchi tra via dell’Ara massima di Ercole Piazza di Porta Capena il provvedimento nell’area della Circo Massimo continua per permettere la rimozione della struttura necessaria per ...