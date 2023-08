Traffico Roma del 08-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare in queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi sull’intero tratto della tangenziale est e acittà in quest’ultima ora un incidente sulla corsia centrale di via del Mare ha rallentato maggiormente gli spostamenti in prossimità di via Francesco Donati in direzione Ostia a Settecamini Per la precisione su via Tiburtina non si escludono ulteriori rallentamenti per i lavori in corso tra via Colli sul Velino e viale del Tecnopolo con chiusura in atto verso Tivoli interventi di manutenzione su via Flaminia unicamente dalle 22 alle 6 del mattino successivo comportano il transito tramite senso unico alternato tra via Fornace Vignolo e via Bellagio ricordiamo infine che per tutto il mese di ...