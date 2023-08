Traffico Roma del 08-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ancora pocolungo le strade della capitale sul grande raccordo anulare rallentamenti con code in carreggiata interna tra l’uscita Laurentina a causa di un incendio fuori raccordo rallentamenti sulla Pontina tra Castel di Decima e Castelno direzione Latina ci spostiamo sul tratto autostradale della A1Napoli per segnalareè nato per incidente tra San Cesareo e Valmontoneche interessa entrambe le direzioni di marcia tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarrà fino a settembre 2024 all’occorrenza si può utilizzare Ponte Testaccio pure Ponte Marconi bene per il momento è tutto ma prima di concludere ricordiamo che per i dettagli di queste di altre ...