Traffico Roma del 08-08-2023 ore 10 | 00

(Di martedì 8 agosto 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto pocoin queste ore sulle strade della capitale sul grande raccordo anulare per lavori si rallenta in carreggiata interna tra l’uscita Tuscolana e Appia sulla via del mare rallentamenti pertra via di Decima e via Monte del finocchio direzione centro fuori raccordo sulla Pontina si rallenta per incidente tra Spinaceto e via di valleranello direzione Eur è sempre fuori raccordo sulla via Prenestina coda pertra Colle monfortani via dell’Acqua Vergine direzione centro sul tratto autostradale dellaFirenze attenzione alla presenza di un incidente avvenuto tra Ponzanono e la diramazioneNord in direzione dial Portuense divieto di transito per lavori in via dei grottoni ...