Traffico Roma del 08-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione situazioneal momento scorrevole su gran parte della rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti sulle strade di capitale anche se in lieve aumento sulla diramazioneSud si sta in coda pertra Torrenova e l’ingresso con il grande raccordo anulare sulla via Tiburtina siamo fuori il raccordo da questa mattina e fino alle 18:30 divieto di transito per lavori tra Viale Delle Tecnopolo e via di Marco Simone compreso il sottopasso in direzione Tivoli possibili rallentamenti in viale Marconi chiusa per lavori la rampa di immissione a via Cristoforo Colombo Verso il raccordo anulare per ilproveniente da Piazza della Radio bene per il momento è tutto ma prima di concludere ...