Traffico aereo a Napoli Pd | Acampora | “Nessuna accusa ma risolviamo il problema”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 8 agosto 2023) Gennaro, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale ainterviene suldell’aumento delall’aeroporto Capodichino di“Sostenere che oggi vi siano troppi voli nelle zone collinari di, a Capodichino, ai Ponti Rossi e sull’intera area nord non significare qualcuno circa la violazione di norme nazionali sul rumore aeroportuale. Il clima che come Pd vogliamo portare al dibattito sul tema vuole essere pacato, costruttivo ma anche risolutivo. Le segnalazioni che riceviamo quotidianamente sono un fatto incontestabile, e noi a queste decine di migliaia di cittadini dobbiamo una risposta a quello che per loro è un, specie in fasce orarie che vanno dalle sei alle ...