ROMA -il nuovo Land Cruiser, un modello che attinge a piene mani dalle storiche qualità che hanno reso il suo nome, sinonimo di forza e affidabilità per oltre 70 anni. Il suo Dna si unisce a ...A due anni dal debutto del modello equipaggiato col V6 di origine, la Lotusla Emira i4 con il biturbo 'twin - scroll' di 2.0 litri da 360 CV e 430 Nm di coppia: un propulsore di origine AMG, così come il cambio a doppia frizione a otto rapporti da ..., per il suo SUV di nuova generazione, ha scelto le sue motorizzazioni più recenti. E quindi ... tutti i modelli sono già in consegnal'auto sial pubblico con un design rinnovato e ...

Toyota presenta il nuovo Land Cruiser - Ildenaro.it Il Denaro

ROMA (ITALPRESS) - Toyota presenta il nuovo Land Cruiser, un modello che attinge a piene mani dalle storiche qualità che hanno reso il suo ...Eventuali incongruenze tra le caratteristiche presentate nella descrizione e le effettive dotazioni del veicolo non sono imputabili alla nostra volontà e non costituiscono in alcun modo un vincolo ...