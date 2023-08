Toscana | il governatore Giani si tuffa nell’Arno per tradizione – Il video

(Di martedì 8 agosto 2023) Il presidente della RegioneEugeniocontinua ladel tuffo d’estate al parco del Canto alla Rana, nel Casentino. Tra i presenti il sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri e Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. «La Regione è attenta all’ambiente, un’occasione per promuovere Arno e territorio», così ilsui social. Leggi anche: Modifiche Pnrr, tra i presidenti di Regione la preoccupazione è trasversale.: «Di quei 16 miliardi recupereremo solo una minima parte» Alluvioni, Figliuolo nomina Bonaccini,e Acquaroli sub-commissari per la ricostruzione Piombino, concluse le operazioni di ormeggio della nave rigassificatrice.: «L’Italia deve ringraziarci» – Il ...

Toscana: il governatore Giani si tuffa nell'Arno (per tradizione) - Il ... Open

Come da tradizione, il governatore Eugenio Giani si è tuffato nelle acque del fiume declamato da Dante nella Divina Commedia, che nasce dal Monte Falterona, la montagna proprio sopra al paese di Stia