Torre del Greco | elude i domiciliari e picchia un passante | arrestato 51enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEvade dagli arrestiun, apparentemente senza motivo. Il fatto si è verificato a piazza Luigi Palomba adel(Napoli), li dove nel 2003 il boss Giuseppe Casone fu assassinato in un agguato di stampo camorristico. Venti anni dopo stavolta ”protagonista” è stato il figlio, Domenico, 51 anni,dai carabinieri della sezione operativa dela compagniase in esecuzione di un ordine di sostituzione della detenzione domiciliare. Il cinquantunenne, ritenuto legato al clan Falanga, operante nel territorio didel, da ciò che hanno ricostruito gli inquirenti avrebbe ripetutamente violato la detenzione in casa ed è ora in carcere. Qualche settimana fa, ...