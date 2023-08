Toronto | Arnaldi si regala Medvedev | oggi tocca a Sonego

Matteodiventa il quarto azzurro al secondo turno del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sul cemento di(dove ...La tennista italiana Jasmine Paolini supera la croata Donna Veki per 7 - 6, 6 - 2 e si qualifica al secondo turno del WTA di Montreal ai Canadian Open di tennis, grazie a una partita affrontata con ...al Master 1000 diMatteoha superato i due incontri validi per la partecipazione al Master 1000 di. Il tennista matuziano, 65° nel ranking mondiale, ha battuto in due ...

Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Matteo Arnaldi al turno decisivo LiveTennis.it

Matteo Arnaldi diventa il quarto azzurro al secondo turno del “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di ...Il montepremi e il prize money dell'Atp Masters 1000 di Toronto 2023, prestigioso evento in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al m ...