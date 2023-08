Torna a casa dopo anni e trova una brutta sorpresa nel terreno di sua proprietà | Si va in tribunale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 agosto 2023) Le cattive sorprese sono sempre dietro l'angolo. Un uomo èto asua, per scoprire che qualcuno aveva fatto un uso improprio deldi sua. Ai giornali, ha fatto sapere che agirà per le vie legali. Quando si investe in terreni agricoli o edificabili, si pensa che i problemi rimangano alla larga. Non sempre, però, è così. Un uomo ha raccontato di essereto asuaquasi trent'ed hato un palazzo praticamente finito costruito suldi sua. È l'inizio dell'incubo giudiziario che il dottor Daniel Kenigsberg si èto a vivere. L'uomo, infatti, aveva acquistato unedificabile nella città di New ...