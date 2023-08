Torino | visite mediche per Vlasic | ecco quando sarà a disposizione

Dopo esser sbarcato in Italia nella serata di ieri, stamattina Vlasic si è recato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande, per sottoporsi alle...Nikola Vlasic è tornato ae al. Il croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande, e si sta sottoponendo allemediche di rito. Per il classe 1997 si tratta di un ritorno sotto la Mole dopo l'esperienza dell'anno scorso, ora il suo trasferimento dal West Ham sarà a ...Nuovo rebus attorno a Vlahovic, incubo legato allemediche: rischio per la JuventusContinua ad essere avvolto di dubbi il futuro di Dusan ...Chelsea per riuscire a portare il giocatore a. ...

Calciomercato Torino, riecco Vlasic: il croato alle visite mediche. La foto Toro News

Il giocatore croato passa ai granata dal West Ham a titolo definitivo: in giornata l'ufficialità ed il ritorno in gruppo ...Nikola Vlasic è tornato a Torino e al Torino. Il croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio ...