Torino | Vagnati su Ricci | «La Lazio ha fatto questo»

(Di martedì 8 agosto 2023) Davide, direttore sportivo del, ha parlato del futuro die dell’interesse dellaa Tag24 Davide, direttore sportivo del, ha parlato del futuro die dell’interesse dellaa Tag24. Le sue dichiarazioni: «Sono venti giorni che non sentiamo la. Non c’è molto da dire, e mi sono stancato perché non si capisce questa roba. Il ragazzo resta con noi».

Sono le frasi esplosive rilasciate da Daniele, ds delin merito alla trattative tra i biancocelesti e ilcon protagonista Samuele Ricci. Il promettente centrocampista, che ha ...Calciomercato, il dg Davideesce allo scoperto! Arriva l'annuncio sul futuro di Samuele Ricci Intervistato dai microfoni di Tag.24, il direttore generale del, Davide, ha voluto parlare così del futuro di Samuele Ricci. LE PAROLE - "Non ce la faccio più, sono venti giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero. Guardi, la dico meglio, ..Sarri avrebbe individuato nel giocatore delil profilo giusto per prendere posto al centro del suo centrocampo. Ma la trattativa sembra molto complicata e le parole del ds granata...

Torino, Vagnati: “Ricci Resta con noi, la Lazio ha preso tutti in giro” Toro News

Torino-Vagnati – Continua il periodo di calciomercato estivo, le società stanno lavorando per migliorare ulteriormente le proprie formazioni in vista della prossima stagione di Serie A. Samuele Ricci, ...Il Torino ha ricevuto da una società della cadetteria un interessamento per il centrocampista Brian Bayehe che in granata ha avuto scarso impiego.