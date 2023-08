(Di martedì 8 agosto 2023) "È tornato! Voleva solo il Toro , il Toro voleva solo lui non poteva che tornare al Toro ! Bentornato Nikola ! In bocca al lupo...

il ritorno di Vlasic al. Nuovo rinforzo in attacco per la Lazio, che presenta ufficialmente il danese Isaksen, prelevato dal Midtjylland per 10 milioni più bonus. Yann Sommer è un ...

Torino, ufficiale il ritorno di Vlasic: è il quarto colpo del club granata La Gazzetta dello Sport

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Nikola Vlasic: il trequartista si trasferisce a titolo definitivo dal West Ham ...